دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألّق عرض العلامة التجارية "Off-White" لخريف وشتاء 2022، بمجموعة الأزياء الجديدة ومشاركة عارضات شهيرات مثل كيندال جينر، وجيجي حديد، وبيلا حديد، وسيرينا ويليامز، وكارلي كلوس، ونعومي كامبل، وجوان سمولز.

لكنّ ثمة لحظة عرض خاطفة أخرى سرقت الأضواء، وهي ​​إطلالة نادرة لسيندي كروفورد وابنتها كايا جيربر على الممشى ذاته.

وارتدت الأم والإبنة مجموعة من الأزياء الأنيقة الأخيرة الخاصة بـ"Off-White"، التي صمّمها مؤسّسها الراحل فيرجيل أبلوه، وأذهلتا الحضور يوم افتتاح أسبوع الموضة في باريس.

وارتدت كروفورد تنورة من التول متعدّدة الطبقات بلون وردي ترابي، تعلوها سترة قصيرة متصلة بقميص مزينة برسوم تصويرية. أما جيربر فارتدت قميصًا متصلًا بتنورة قصيرة فضفاضة ومنتفخة عند الخصر، وانتعلت صندلًا بكعب عال.

Credit: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

وأظهر العرض الذي أُطلق عليه اسم "Spaceship Earth" (سفينة الفضاء الأرضية) عارضات أزياء يسرن داخل مربع كبير أبيض اللون، داخل قصر برونيار "Palais Brongniart"، فيما تتدلى ثريا كبيرة من السقف مثبتة على أرضية الغرفة. وغمزت الزينة المنزلية شبه المتجانسة إلى فكرة فيلم "2001: A Space Odyssey".

ورغم ذلك، لم تعكس الأزياء موضوعًا معينًا، بل تجانست مع رؤية العلامات التجارية التي أنشأها أبلو في السنوات العشر الأخيرة، منذ تأسيس شركته. ويقع المشاهد على الكثير من فساتين التول المقطعة والمؤلفة من طبقات، والتنانير مثل تلك التي ارتدتها كروفورد، فيما ذُيّلت القبعات ذات الأذنين الحادتين والسترات الرياضية بتوقيع المصمم: عبارات مقتبسة وضعت بين مزدوجين.

وارتدت جينر فستانًا قصيرًا لامعًا طُبع عليه عبارة "Little Black Dress" (فستان قصير أسود اللون)، فيما وقفت عارضتان على الممشى تحملان علمين كُتب عليهما "اسأل عن كل شيء".

Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images

كما عُلم أنّ الشركتين اللتين تملكان علامة "Off White" أي "LVMH" و"New Guards Group" تأملان الاستمرار بتنفيذ رؤية أبلو، بالتوازي مع تطوير العلامة التجارية كي تصبح أعمالها التجارية تعادل مليارات الدولارات. وكان للمصمم الراحل نظرة شغوفة وفضولية للجمال، لكنه كان منخرطًا في الثقافة الشعبية، ما ساهم في جذب العلامة التجارية اهتمامًا جماهريًا من خلال كوكبة من الأصدقاء والوجوه المشهورة.