دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي، أسّس منظمة فياسنا (الربيع) لحقوق الإنسان التي وثّقت وندّدت بممارسة السلطات التعذيب على السجناء السياسيين.

وبحسب لجنة نوبل، هو أحد المبادرين للحركة الديمقراطية التي ظهرت بمنتصف الثمانينيات في بيلاروسيا، و"كرّس حياته لتعزيز الديمقراطية والتنمية السلمية في وطنه".

سعت السلطات الحكومية منذ فترة طويلة إلى إسكاته. وهو محتجز راهنًا من دون محاكمة، منذ العام 2020.

وقالت اللجنة إنه رغم هذه "المصاعب الشخصية الهائلة، لم يتنازل بيالياتسكي عن أنملة واحدة من كفاحه من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في بيلاروسيا".