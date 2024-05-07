تعرّف إلى فوائد زيت جوز الهند للشعر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتعدّد فوائد زيت جوز الهند للشعر وخصائصه التي تجعله مكوناً يدخل في تركيبة الكثير من علاجات الشعر.

لطالما عرفت الشعوب العربية باعتمادها على المكونات الطبيعية كالأعشاب والزيوت لمعالجة المرضى، والعناية بالبشرة، والشعر، والجمال. وكثيراً ما تم تناقل الخلطات الطبيعية من جيل إلى جيل حتى باتت اليوم الكثير من المستحضرات الطبية والجمالية مستخلصة من مكونات طبيعية ومستوحاة من خلطات منزلية قديمة.

ويُعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات التي من شأنها العناية بجمال البشرة وتغذية الشعر. فما هي فوائد زيت جوز الهند للشعر؟

يشير الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا إلى أن زيت جوز الهند يتكونّ من أحماض دهنية مشبعة، وهو أحد أغنى مصادر الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة (MCFAs).

ويُعتبر حمض الميريستيك، وحمض الديكانويك (أو حمض الكَبْرِيك)، وحمض الغار (أو حمض اللوريك أو حسب التسمية النظامية حمض الدوديكانويك)، والمونولورين، من أهم الأحماض الدهنية الرئيسية الموجودة فيه. كما أنه يحتوي على أحماض الفينوليك، ومضادات الأكسدة مثل التوكوفيرول.

يتمتع زيت جوز الهند بخصائص مضادة للفطريات، مما يجعله يدخل في علاج الالتهابات الفطرية الخفيفة التي تصيب فروة الرأس.

يتمتع زيت جوز الهند أيضاً بخصائص مطرية تجعله علاجاً مثالياً للشعر المتقصف، إذ يقوم الزيت بتغليف الشعرة بكاملها معالجاً بذلك مشكلة تقصف الشعر، ويبقيها رطبة لفرة أطول. كما أن خصائصه المرطبة تساعد في تمليس الشعر، والتخلص من العقد، فيسهل تسريحه مما يعطيه مظهراً أجمل وصحي أكثر.

بالإضافة إلى ذلك يمنع زيت جوز الهند الشعر من خسارة البروتين الضروري لنموه، ويحافظ على صحته.

وتؤدي خصائص زيت جوز الهند إلى جعله مكوناً مهماً في تركيبة الشامبو، إذ أنه عامل تصبن قوي، ويتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا، وبالتالي يساهم ليس فقط في تقوية الشعر وإنما بتنظيفه أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن العديد من علاجات الشعر والشامبو تحتوي على زيت جوز الهند، إلا أنه يمكنك أيضاً في حال توفره تطبيقه على فروة الشعر لتغذيته والاستفادة من خصائصه العلاجية الطبيعية.