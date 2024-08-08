ليس للبشر.. "دولتشي آند غابانا" تطرح عطرًا جديدًا مقابل 109 دولارات

سوق للأزياء المستدامة في مؤتمر المناخ "كوب 28".. تعرف إلى ابتكارات هذه الشركات الناشئة

شاهد النسخة البشريّة من "باربي".. وكيف أثّرت على عارضة الأزياء هذه وخزانة ملابسها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن "دولتشي آند غابانا" قد ألبست العديد من نجوم الموسيقى، مثل بيونسيه وكريستينا أغيليرا، لكنها تتطلّع اليوم لجعل الكلاب أيضًا أكثر أناقة.

وطرحت العلامة التجارية الإيطالية مؤخرًا عطرًا جديدًا خاصًا بالكلاب، يُعرف بـ"فيفي"، وسُمّي على اسم الحيوان الأليف لمؤسس العلامة التجارية، دومينيك دولتشي.

ويصف الموقع الإلكتروني هذا العطر بكونه "تحفة فنيّة عطرية"، إذ "يتميز بنفحات الإيلنغ الدافئة والمشرقة، ولمسة المسك النظيفة، ونفحات خشب الصندل الكريمية الخشبية".

ويأتي العطر في زجاجة بسعة 100 ملليلتر مقابل 109 دولارات.

أما الزجاجة نفسها فمطلّية باللون الأخضر الأنيق، ومزينة بغطاء معدني أحمر نابض بالحياة، ومخلب ثمين مطلي بالذهب عيار 24 قيراطًا.

وتظهر سلسلة من الكلاب أمام الكاميرا في إعلان ترويجي على موقع "D&G" الإلكتروني.

وبالتوازي مع عزف الموسيقى الكلاسيكية في الخلفية، يقول الراوي: "أنا رقيق، وجذاب، وأصيل، وحساس، وغامض، ومتمرد، ولا أقاوم، ونظيف، لأنني لست مجرد كلب، أنا فيفي".

وبين الإرشادات التي قدمها الموقع حول استخدام "فيفي" هي "رشّ العطر على اليدين أو على فرشاة خاصة، وفرك أو تمشيط فراء الكلب من منتصف الجسم باتجاه الذيل لمنحه لحظة من الدلال".

تتميز زجاجة العطر المطلية باللون الأخضر بوجود مخلب مطلي بالذهب عياره 24 قيراطًا. Credit: Courtesy Dolce & Gabbana

وتُعدّ "D&G" بين العلامات التجارية الجديدة التي تُحاول الاستفادة من الأموال الخاصة بالكلاب.

ففي وقت سابق، عرضت المصممة البريطانية، أنيا هندمارش، عبر موقعها الإلكتروني، حقيبة صغيرة خاصة لحمل أكياس فضلات الكلاب مقابل 172 دولارًا.

كما يمكن للكلاب المهتمة بالموضة أن ترتدي سترة منفوخة من "برادا" مقابل 765 دولاراً خلال النهار، وتستلقي ليلاً في سرير كبير من "فيرساتشي" مقابل 1,170 دولاراً.