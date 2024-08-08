إليك أكثر اللحظات أناقة في دورة الألعاب الأولمبية حتى الآن

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أولمبياد باريس.. ما سبب قلة الاهتمام بكرة القدم في الألعاب الأولمبية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تتالي أيام دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لوحظ أنها تعكس أكثر من مجرّد عروض رياضية عالمية المستوى.

إذ توافد العديد من المشاهير إلى المدينة لإضفاء لمستهم الخاصة بعالم الموضة. فحضرت رئيسة تحرير مجلة "فوغ"، آنا وينتور تصفيات الجمباز النسائي مرتديةً ملابس من العلامة التجارية "مارني"، وتألّقت أريانا غراندي في حفل الافتتاح بملابس من تصميم توم براون.

كما سُمح للرياضيين الأولمبيون بالبروز من خلال طلّات أخاذة بدءًا من طلاء أظافرهم حتى تصفيفة شعرهم.

وليس مستغربًا أن تكون هذه الألعاب الأكثر مواكبة للموضة، نظرًا إلى أنّ مجموعة "LVMH" الفاخرة، هي الراعي الرسمي للحدث.

ويُذكر أن هذه الشراكة تُقدّر قيمتها بـ166 مليون دولار.

وكانت هناك لحظات من القوة السياسية الناعمة أيضًا، مثل ظهور رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثًا، كير ستارمر، بكامل جهوزيّته لحفل الافتتاح الممطر.

ورغم ارتداء الأشخاص من حوله معاطف "بونشو" يمكن التخلص منها، برز ستارمر في معطف خاص بفريق بريطانيا العظمى، ما أجّج مشاعر "الوطنية الجنونية" لدى البريطانيين.

وسواء كانوا من كبار الشخصيات الأجنبية أو مشاهير هوليوود أو الرياضيين المخلصين، يبدو أن الجميع قد أحضر ملابسه الأنيقة إلى باريس.

وفيما يلي، أكثر اللحظات أناقة في دورة الألعاب الأولمبية حتى الآن.

وصلت مغنية حفل الافتتاح، سيلين ديون، إلى باريس، في 25 يوليو/ تموز، مرتدية بدلة رياضية من العلامة التجارية "ديور". Credit: MEGA/GC Images/Getty Images

ظهرت سيرينا ويليامز وهي ترتدي بدلة من "لويس فيتون"، في الحفل التمهيدي لافتتاح أولمبياد باريس، في 25 يوليو/ تموز. Credit: Anthony Behar/Sipa USA

ظهرت كلًا من سينثيا إريفو في فستان أخضر من "لويس فويتون" وأريانا غراندي بفستان وردي فاتح من تصميم توم براون في 26 يوليو/ تموز، بباريس. Credit: Christophe Petit Tesson/Pool/EPA/Shutterstock

ارتدى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سترة المطر الخاصة بفريق بريطانيا العظمى خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. Credit: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

ارتدت الفنانة الأمريكية، ليدي غاغا، فستانًا مصممًا خصيصًا لها من دار "ديور" خلال حفل الافتتاح. Credit: John Walton/PA

شاركت اللاعبة الفرنسية، سارة بالزير، في مباراة المبارزة، في 29 يوليو/ تموز، بأظافر ذات طابع أولمبي. Credit: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency/Getty Images

ارتدت آنا وينتور ملابس من العلامة التجارية "مارني" لمشاهدة جولة تصفيات الجمباز الفني للسيدات في 28 يوليو/ تموز. Credit: Jamie Squire/Getty Images

شوهدت عارضة الأزياء، كيندال جينر، وهي ترتدي ملابس فريق الولايات المتحدة الأمريكية، مع جينز عالي الخصر، في 1 أغسطس/ آب. Credit: MEGA/GC Images/Getty Images