دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكملت الحكومة الأسترالية صفقة للحصول على حقوق الطبع والنشر لعلم السكان الأصليين، ما يجعله متاحًا لأول مرة للاستخدام العام بدون مقابل، ما يُنهي معركة طويلة الأمد حول التصميم.

وفي الصفقة الي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار أسترالي، أي 14 مليون دولار، حصلت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على حقوق الفنان الأصلي هارولد توماس، الذي ابتكر تصميم العلم منذ أكثر من 50 عامًا.

وتعني الاتفاقية أنه يمكن الآن إعادة إنتاج العلم على الملابس أو البضائع أو القمصان الرياضية أو الأعمال الفنية - بدون إذن وبدون مقابل.

وفي بيان، قال موريسون إنه تم "تحرير" العلم، مضيفًا أن إدارته "سعت إلى حماية سلامة علم السكان الأصليين، بما يتماشى مع رغبات هارولد توماس".

واعتُرف بالتصميم الذي يشمل ألوان الأحمر، والأسود، والأصفر كعلم رسمي لأستراليا منذ عام 1995، لكنه أصبح موضوع نزاع تجاري عندما بدأت إحدى الشركات التي رخصت صورة من توماس في المطالبة بالدفع من مختلف المنظمات التي تستخدمه، بما في ذلك مؤسسة خيرية صحية والعديد من العلامات التجارية للملابس إضافة إلى دوري الرغبي الوطني الأسترالي.

رجل يحمل علم السكان الأصليين في مسيرة في سيدني بأستراليا Credit: James D. Morgan/Getty Images

ووصف تحقيق برلماني أُجري عام 2020، والذي دعم جهود الحكومة الأسترالية للحصول على الحقوق من الفنان، تصرفات صاحب الرخصة بأنها "قاسية" لكنها "قانونية تمامًا".

ودعت حملة "حرروا العلم"، التي تأسست عام 2019، إلى إنهاء اتفاقيات الترخيص الحصرية، وهي حملة اكتسبت دعمًا من العديد من السكان الأصليين الأستراليين البارزين، بينهم الرياضية الأولمبية السابقة نوفا بيريس.

وفي بيان، وصف وزير السكان الأصليين الأستراليين، كين وايت، العلم بأنه "رمز دائم قريب من قلب السكان الأصليين"، مضيفًا: "الآن بما أن الكومونولث يمتلك حقوق النشر، فهو ملك للجميع".

وصمم العلم هارولد توماس قبل مظاهرة في أديلايد في عام 1971، وأصبح منذ ذلك الحين شعارًا للسكان الأصليين الأستراليين، وغالبًا ما يُرى وهو يرفرف من المباني الحكومية.

وفي تصميم العلم، ترمز الدائرة الصفراء للشمس، ويرمز الشريط الأسود إلى السكان الأصليين، بينما الجزء الأحمر يرمز لدمائهم وعلاقتهم بالأرض.

هارولد توماس، مصمم علم السكان الأصليين، في صورة من عام 1994 Credit: Craig Golding/The Sydney Morning Herald/Fairfax Media/Getty Images

وفي مقال رأي نُشر في صحيفة "Sydney Morning Herald" يوم الإثنين، وصف توماس العلم بأنه عمل فني "شخصي للغاية".

وكتب: "عندما صممت العلم، صممته كرمز للوحدة والفخر. وهذا الفخر الذي نمتلكه لهويتنا التي تعود إلى ولادة أحلامنا والوجود الحالي وما بعده. ونحن نحترم كل ما تم إنشاؤه وتركه لنا".

وأضاف توماس: "لم يكن القصد من العلم أن يكون منصة سياسية. وفي المستقبل، سيبقى العلم، ليس كرمز للنضال، ولكن كرمز للفخر والوحدة".

عرض علم السكان الأصليين على أشرعة دار أوبرا سيدني احتفالًا بيوم أستراليا في عام 2021 Credit: James D. Morgan/Getty Images

وكشف توماس أيضًا أنه قام بصنع نسخة رقمية من العلم كرمز NFT، أو رمز غير قابل للاستبدال. وقال إنه يعتزم الاحتفاظ بالرمز الرقمي "على أساس مستمر، نيابة عن مجتمعات السكان الأصليين".

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى CNN، أكدت الوكالة الوطنية الأسترالية للسكان الأصليين أن المبلغ الصفقة بملايين الدولارات يشمل الرسوم المدفوعة لتوماس و "المدفوعات للمرخص لهم لإنهاء تراخيصهم".