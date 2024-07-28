رلى سعد: "حفل انتخاب ملكة جمال لبنان يناصر المرأة لأنها قادرة"

كان لـCNN بالعربية لقاء مع رلى سعد، منظمة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024. وسعد "المنغمسة" في متابعة كل تفاصيل الحفل اللوجستية والفنية والتنظيمية بدقة، وتنتقل بخفة بينها، للتأكد من "كمالية" المشهد وتنقيحه إذا لزم الأمر.

وتنظيم حدث انتخاب ملكة جمال لبنان المنتظر في لبنان والمنطقة العربية والعالم ليس أوّلها أو آخرها، فلسعد باع طويل في عالم تنظيم البرامج الترفيهية الكبيرة في المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI)، وهي أول من طبّقت برامج تلفزيون الواقع في لبنان والشرق الأوسط مثل "ستار أكاديمي" و"Perfect Bride" وغيرها، والمسؤولة الأولى عن نجاحاتها في لبنان والعالم العربي.

اختارت سعد مع LBCI وبرعاية وزارة السياحة اللبنانية، أن يناصر حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 قضية "تمكين المرأة" في مختلف المجالات لأنها "قديرة".

