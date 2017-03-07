برشلونة، إسبانيا (CNN)-- كشفت شركة "DJI" عن طائرتها الموجَّهة الجديدة خلال مشاركتها في معرض "MWC" الذي أقيم في إسبانيا مؤخراً.
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ما هي خصائص طائرة "DJI" الجديدة؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 07 مارس/آذار 2017; 05:58 (GMT +0400).
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صممت هذه الطائرات لتساعد الشركات والأعمال على تفقّد ما يصعب على البشر عمله
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