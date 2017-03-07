شاهد.. طائرة مسيّرة قابلة للطي وتصور جسماً بطول مليمتر عن بعد 50 متراً

ما هي خصائص طائرة "DJI" الجديدة؟

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 07 مارس/آذار 2017; 05:58 (GMT +0400).
طائرات بدون طيارطائراتتقنية وتكنولوجيا
2:10

صممت هذه الطائرات لتساعد الشركات والأعمال على تفقّد ما يصعب على البشر عمله

برشلونة، إسبانيا (CNN)-- كشفت شركة "DJI" عن طائرتها الموجَّهة الجديدة خلال مشاركتها في معرض "MWC" الذي أقيم في إسبانيا مؤخراً.  

طائرات بدون طيارطائراتتقنية وتكنولوجيا