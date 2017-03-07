لعبة الأفعى تعود مجددا بهاتف 3310 الجديد.. والشركة تدرس السعودية ومصر

لعبة الأفعى تعود مجددا بهاتف 3310 الجديد

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 07 مارس/آذار 2017; 01:36 (GMT +0400).
نوكياألعابتقنية وتكنولوجياالسعوديةمصر
2:07

أعلنت نوكيا مؤخراً عن ثلاثة هواتف أخرى، لكن يبدو أن الأفعى هي التي حازت على انتباه الناس

برشلونة، اسبانيا (CNN)—بات الجميع الآن على علم بإعلان شركة "HMD" المتعاقدة لبيع هواتف شركة "نوكيا"  عن انتاج الاخيرة نسخة جديدة لهاتف 3310 الشهير، ولكن لماذا قد يعود الناس للحصول على هذا الهاتف بنسخته الجديدة؟     

نوكياألعابتقنية وتكنولوجياالسعوديةمصر