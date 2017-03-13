نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم معهد ماساتشوستس التقني أو "MIT" اختصاراً، روبوت يحلل إشارات الدماغ البشرية حيال تصرفاته، ليستوعب ارتكابه للأخطاء.