روبوت يقرأ عقول البشر ليعرف متى يخجل أو يفرح

روبوت يقرأ عقول البشر ليعرف متى يخجل أو يفرح

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
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يرغب روبوت معهد "MIT" بأن يشعر مستخدمه بالفخر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم معهد ماساتشوستس التقني أو "MIT" اختصاراً، روبوت يحلل إشارات الدماغ البشرية حيال تصرفاته، ليستوعب ارتكابه للأخطاء.

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