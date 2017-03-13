نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم معهد ماساتشوستس التقني أو "MIT" اختصاراً، روبوت يحلل إشارات الدماغ البشرية حيال تصرفاته، ليستوعب ارتكابه للأخطاء.
روبوت يقرأ عقول البشر ليعرف متى يخجل أو يفرح
روبوت يقرأ عقول البشر ليعرف متى يخجل أو يفرح
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
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يرغب روبوت معهد "MIT" بأن يشعر مستخدمه بالفخر
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