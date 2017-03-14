دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشار تقرير نشرته شركة "كاسبيرسكي" بالتعاون مع "B2B International" إلى أن بنوك الخدمات المصرفية للأفراد، التي تعاني من الهجمات الإلكترونية المستهدفة لبنيتها التحتية وعملائها على حد سواء، تنفق على أمنها الإلكتروني حوالي ثلاثة أضعاف ما تنفقه المؤسسات غير المالية لحماية معلوماتها.

وأشار التقرير بأن 19 في المائة فقط من البنوك الخاضعة للدراسة أظهرت مخاوف من تعرض أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها إلى هجمات إلكترونية، رغم نمو للهجمات الخبيثة على أجهزة الصراف الآلي في 2016 بمقدار 20 في المائة مقارنة بعام 2015.

مع الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي شهدتها المنطقة بأواخر عام 2016، كيف تحرص بنوك الشرق الأوسط على توفير الحماية الإلكترونية لبياناتها؟ الإجابة في مقابلة CNN بالعربية مع محمد أمين حاسبيني باحث أمني أول بفريق الأبحاث والتحليلات العالمي في "كاسبرسكي لاب".