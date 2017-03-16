(CNN) — رومان كان ريادي أعمال يريد التلاعب بفكرة الموت، وبعد وفاته، قامت صديقته بتطوير تكنولوجيا سمحت لها بالتحدث معه حتى وهو في آخرته.
إذا كان بإمكانك التكلم مع أحبائك بعد وفاتك.. هل ستفعل ذلك؟
مراسلة الأصدقاء بعد الموت.. هل ستصبح عادية؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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هذا الشاب أراد التلاعب بفكرة الموت، وعندما توفّي، حققت له صديقته ذلك.
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