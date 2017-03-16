إذا كان بإمكانك التكلم مع أحبائك بعد وفاتك.. هل ستفعل ذلك؟ 

مراسلة الأصدقاء بعد الموت.. هل ستصبح عادية؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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هذا الشاب أراد التلاعب بفكرة الموت، وعندما توفّي، حققت له صديقته ذلك. 

(CNN) — رومان كان ريادي أعمال يريد التلاعب بفكرة الموت، وبعد وفاته، قامت صديقته بتطوير تكنولوجيا سمحت لها بالتحدث معه حتى وهو في آخرته. 

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