أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقوم أحدث روبوتات وكالة ناسا بالتدرب على المهام التي صنع من أجلها، فبحجمه الذي يشابه حجم هاتف ذكي يمكن للروبوت الالتواء والزحف لاجتياز العوائق في طريقه وااستكشاف التضاريس الخطرة جداً بالنسبة لرواد الفضاء على كواكب مثل المريخ.

