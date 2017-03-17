شاهد.. روبوت من ناسا قابل للطي لاستكشاف التضاريس الوعرة

شاهد.. روبوت من ناسا لاستكشاف التضاريس الوعرة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
ناساروبوتاتكوكب المريخكواكبابتكارات
1:03

الروبوت الذي يشابه حجمه حجم هاتف ذكي يمكنه الالتواء والزحف لاجتياز العوائق في طريقه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقوم أحدث روبوتات وكالة ناسا بالتدرب على المهام التي صنع من أجلها، فبحجمه الذي يشابه حجم هاتف ذكي يمكن للروبوت الالتواء والزحف لاجتياز العوائق في طريقه وااستكشاف التضاريس الخطرة جداً بالنسبة لرواد الفضاء على كواكب مثل المريخ.
 

ناساروبوتاتكوكب المريخكواكبابتكارات