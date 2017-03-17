أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقوم أحدث روبوتات وكالة ناسا بالتدرب على المهام التي صنع من أجلها، فبحجمه الذي يشابه حجم هاتف ذكي يمكن للروبوت الالتواء والزحف لاجتياز العوائق في طريقه وااستكشاف التضاريس الخطرة جداً بالنسبة لرواد الفضاء على كواكب مثل المريخ.
شاهد.. روبوت من ناسا قابل للطي لاستكشاف التضاريس الوعرة
شاهد.. روبوت من ناسا لاستكشاف التضاريس الوعرة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
1:03
الروبوت الذي يشابه حجمه حجم هاتف ذكي يمكنه الالتواء والزحف لاجتياز العوائق في طريقه
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقوم أحدث روبوتات وكالة ناسا بالتدرب على المهام التي صنع من أجلها، فبحجمه الذي يشابه حجم هاتف ذكي يمكن للروبوت الالتواء والزحف لاجتياز العوائق في طريقه وااستكشاف التضاريس الخطرة جداً بالنسبة لرواد الفضاء على كواكب مثل المريخ.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.