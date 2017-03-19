علماء يبتكرون إسفنجة تمتص النفط فقط من المياه
علماء يبتكرون إسفنجة تمتص النفط فقط من المياه
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
1:12
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام علماء في مختبر "Argonne" الوطني الأمريكي باختراع إسفنجة متخصصة بامتصاص الزيت من الماء، على أمل إنقاذ الحياة الطبيعية في حال وقوع تسرب نفطي بمياه المحيطات والبحار.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.