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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام علماء في مختبر "Argonne" الوطني الأمريكي باختراع إسفنجة متخصصة بامتصاص الزيت من الماء، على أمل إنقاذ الحياة الطبيعية في حال وقوع تسرب نفطي بمياه المحيطات والبحار.