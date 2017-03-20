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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طورت شركة " Psious" الناشئة الإسبانية برنامجاً لعلاج أزمات الخوف والرهاب النفسي تحت إشراف معالجين وأخصائيين، وباللجوء إلى تقنية الواقع الافتراضي.