هذا الجهاز سيساعدك بالتغلب على أعمق مخاوفك

هذا الجهاز سيساعدك بالتغلب على أعمق مخاوفك

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و10 دقيقة.
تكنولوجياالواقع الافتراضيأجهزة محمولةشركاتابتكارات
2:25

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طورت شركة " Psious" الناشئة الإسبانية برنامجاً لعلاج أزمات الخوف والرهاب النفسي تحت إشراف معالجين وأخصائيين، وباللجوء إلى تقنية الواقع الافتراضي.

تكنولوجياالواقع الافتراضيأجهزة محمولةشركاتابتكارات