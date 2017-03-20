هذا الجهاز سيساعدك بالتغلب على أعمق مخاوفك
هذا الجهاز سيساعدك بالتغلب على أعمق مخاوفك
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و10 دقيقة.
2:25
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طورت شركة " Psious" الناشئة الإسبانية برنامجاً لعلاج أزمات الخوف والرهاب النفسي تحت إشراف معالجين وأخصائيين، وباللجوء إلى تقنية الواقع الافتراضي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.