ما هو تطبيق "Clip" الجديد من "آبل"؟

ما هو تطبيق "Clip" الجديد من "آبل"؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
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يسمح تطبيق "آبل" الجديد بإطلاق مقاطع فيديو يسهل مشاركتها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت شركة "آبل" بالإعلان عن تطبيق "Clip" والذي صممته لدمج وتعديل مقاطع الفيديو والصور لمشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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