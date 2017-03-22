نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت شركة "آبل" بالإعلان عن تطبيق "Clip" والذي صممته لدمج وتعديل مقاطع الفيديو والصور لمشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ما هو تطبيق "Clip" الجديد من "آبل"؟
ما هو تطبيق "Clip" الجديد من "آبل"؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
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يسمح تطبيق "آبل" الجديد بإطلاق مقاطع فيديو يسهل مشاركتها
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