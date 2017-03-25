ستايل

فنان يحول 33 ألف صورة للمريخ إلى فيديو ثلاثي الأبعاد

أنظر مجدداً فهذا ليس مقطع فيديو حقيقي!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
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1:00

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تمكن الفنان الرقمي جان فروجمان من صنع فيديو ثلاثي الأبعاد لسطح المريخ، باستخدام 33 ألف صورة وفرتها كاميرا "HiRISE" التابعة لوكالة "ناسا".

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