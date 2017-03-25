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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تمكن الفنان الرقمي جان فروجمان من صنع فيديو ثلاثي الأبعاد لسطح المريخ، باستخدام 33 ألف صورة وفرتها كاميرا "HiRISE" التابعة لوكالة "ناسا".