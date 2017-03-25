نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم روبوت شركة "Ripcord" الذي يعمل على ترتيب الأوراق ومسحها وتخزين المعلومات، في سبيل توفير حل لأصحاب الأعمال للتخلص من الأوراق والتشجيع على إعادة تدويرها.