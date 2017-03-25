نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم روبوت شركة "Ripcord" الذي يعمل على ترتيب الأوراق ومسحها وتخزين المعلومات، في سبيل توفير حل لأصحاب الأعمال للتخلص من الأوراق والتشجيع على إعادة تدويرها.
شاهدوا الروبوت الذي سيقضي على تخزين الأوراق قريباً
شاهدوا الروبوت الذي سيقضي على تخزين الأوراق
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و35 دقيقة.
1:07
قدمت شركة "Ripcord" حلاً هاماً لأصحاب الأعمال، بروبوت يمكنه مسح الأوراق وتحويل البيانات إلى مواد قابلة للبحث فيها.
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