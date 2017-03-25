شاهدوا الروبوت الذي سيقضي على تخزين الأوراق قريباً

شاهدوا الروبوت الذي سيقضي على تخزين الأوراق

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و35 دقيقة.
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قدمت شركة "Ripcord" حلاً هاماً لأصحاب الأعمال، بروبوت يمكنه مسح الأوراق وتحويل البيانات إلى مواد قابلة للبحث فيها.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم روبوت شركة "Ripcord" الذي يعمل على ترتيب الأوراق ومسحها وتخزين المعلومات، في سبيل توفير حل لأصحاب الأعمال للتخلص من الأوراق والتشجيع على إعادة تدويرها.

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