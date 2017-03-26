لماذا يتجول هذا الروبوت في ردهة الاستقبال بفندق ياباني؟

لم يتجول روبوت بردهة استقبال في فندق ياباني؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
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يخضع روبوت "HOSPI" المخصص للضيافة والتابع لشركة "Panasonic" لمرحلة تجريبية في أحد الفنادق باليابان.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يخضع روبوت "HOSPI" التابع لشركة "Panasonic" لمرحلة تجريبية في فندق "Crown Plaza Ana Narita" في اليابان، الروبوت يرحب بالزوار ويعلن عن جداول الباصات ويقدم المياه في ردهة الاستقبال.

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