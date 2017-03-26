نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يخضع روبوت "HOSPI" التابع لشركة "Panasonic" لمرحلة تجريبية في فندق "Crown Plaza Ana Narita" في اليابان، الروبوت يرحب بالزوار ويعلن عن جداول الباصات ويقدم المياه في ردهة الاستقبال.
لماذا يتجول هذا الروبوت في ردهة الاستقبال بفندق ياباني؟
لم يتجول روبوت بردهة استقبال في فندق ياباني؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
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يخضع روبوت "HOSPI" المخصص للضيافة والتابع لشركة "Panasonic" لمرحلة تجريبية في أحد الفنادق باليابان.
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