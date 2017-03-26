نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يخضع روبوت "HOSPI" التابع لشركة "Panasonic" لمرحلة تجريبية في فندق "Crown Plaza Ana Narita" في اليابان، الروبوت يرحب بالزوار ويعلن عن جداول الباصات ويقدم المياه في ردهة الاستقبال.