تعرّف على رجل يبلغ من العمر 700 عام!

تعرّف على رجل يبلغ من العمر 700 عام!

تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 30 مارس/آذار 2017; 01:31 (GMT +0400).
تقنيةغرائبمنوعات
1:07

قامت جامعة كامبريدج بترميم جمجمة أثرية لتستطيع رؤية وجه رجل دُفن في القرن الثالث عشر

(CNN)— مشروع “ما بعد الطاعون” الذي يأمل التعرف على أشخاص من الماضي، قام بإعادة تشكيل وجه رجل ومعرفة أجزاء من قصة حياته من خلال تحليل هيكله العظمي. 

تقنيةغرائبمنوعات