(CNN)-- إنهما أول إصدار كبير للشركة بعد فشل غالكسي نوت 7، وتقول شركة سامسونغ إن هذين الهاتفين آمنين. تستطيع طلب الهواتف بدءاً من اليوم! وتستطيع شراءها في 21 من أبريل/ نيسان المقبل.
سامسونغ تكشف عن هاتفيها الجديدين غالكسي S8 وS8+
سامسونغ تكشف عن هاتفيها غالكسي S8 وS8+
تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 30 مارس/آذار 2017; 11:29 (GMT +0400).
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هذان هما الهاتفين الجديدين من سامسونغ
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