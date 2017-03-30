(CNN)-- إنهما أول إصدار كبير للشركة بعد فشل غالكسي نوت 7، وتقول شركة سامسونغ إن هذين الهاتفين آمنين. تستطيع طلب الهواتف بدءاً من اليوم! وتستطيع شراءها في 21 من أبريل/ نيسان المقبل.