لن تصدق! يمكن لأي شخص تفكيك هذا الهاتف كلياً وإعادة تركيبه

يمكن لأي شخص تفكيك هذا الهاتف وإعادة تركيبه

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ21 دقيقة.
1:29

هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مع أجزاء قابلة للاستبدال.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيرفون هو هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مع أجزاء قابلة للاستبدال من قبل المستخدمين أنفسهم.