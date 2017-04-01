نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيرفون هو هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مع أجزاء قابلة للاستبدال من قبل المستخدمين أنفسهم.
لن تصدق! يمكن لأي شخص تفكيك هذا الهاتف كلياً وإعادة تركيبه
يمكن لأي شخص تفكيك هذا الهاتف وإعادة تركيبه
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ21 دقيقة.
1:29
هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مع أجزاء قابلة للاستبدال.
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