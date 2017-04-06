شركة تصنع بدلة “الرجل الحديدي” بمحركات طائرة صغيرة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— طوّرت شركة “غرافيتي إندستريز” بدلة الرجل الحديدي التي أعطتها اسم “Daedalus” مستخدمة محركات طائرة صغيرة، لكن لا تتوقع أن تحصل على بدلة الأبطال بخزانة ملابسك في أي وقت قريب.