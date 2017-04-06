نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— طوّرت شركة “غرافيتي إندستريز” بدلة الرجل الحديدي التي أعطتها اسم “Daedalus” مستخدمة محركات طائرة صغيرة، لكن لا تتوقع أن تحصل على بدلة الأبطال بخزانة ملابسك في أي وقت قريب.
شركة تصنع بدلة “الرجل الحديدي” بمحركات طائرة صغيرة
شركة تصنع بدلة “الرجل الحديدي” بمحركات طائرة
تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 06 ابريل/نيسان 2017; 06:23 (GMT +0400).
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الشركة الناشئة “غرافيتي إندستريز" صنعت بدلة “الرجل الحديدي” حقيقية، وتخطط لصنع 25 بدلة منها بنهاية 2017.
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