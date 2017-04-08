أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخلط شركة "Two Bit Circus" بين التكنولوجيا والكرنفالات لخلق "نوع جديد من التفاعل وأساليب جديدة من الترفيه،" لكل من الجماهير الفضولية وعدد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.