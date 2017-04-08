أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخلط شركة "Two Bit Circus" بين التكنولوجيا والكرنفالات لخلق "نوع جديد من التفاعل وأساليب جديدة من الترفيه،" لكل من الجماهير الفضولية وعدد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
بالصدفة.. بدأ بهواية ليؤسس سيركاً تكنولوجياً بملايين الدولارات
بالصدفة.. بدأ بهواية ليؤسس سيركاً تكنولوجياً
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 08 ابريل/نيسان 2017; 09:05 (GMT +0400).
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شركة مختصة بالترفيه التكنولوجي تطور وسائل ترفيهية جديدة للتفاعل مع الألعاب في المستقبل.
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