أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قامت شركة "أديداس" بالدخول في مجال غير مألوف بتصنيع الأحذية، بالطباعة ثلاثية الأبعاد.
ستايل
هل أنت مستعد لارتداء حذاء "أديداس" المصنّع بالطباعة ثلاثية الأبعاد؟
استعد لارتداء حذاء "أديداس" المصنّع بطباعة 3D
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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حذاء "Futurecraft 4D" يتميّز بالمرونة بفضل بطانته السفلية المطبوعة بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.
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