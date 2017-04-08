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هل أنت مستعد لارتداء حذاء "أديداس" المصنّع بالطباعة ثلاثية الأبعاد؟

استعد لارتداء حذاء "أديداس" المصنّع بطباعة 3D

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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حذاء "Futurecraft 4D" يتميّز بالمرونة بفضل بطانته السفلية المطبوعة بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قامت شركة "أديداس" بالدخول في مجال غير مألوف بتصنيع الأحذية، بالطباعة ثلاثية الأبعاد. 