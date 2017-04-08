نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لا تملك الروبوتات المرونة التي تتسم بها الأيدي البشرية، لكن شركة"Fest" قدّمت ذراعاً روبوتية مستوحاة من الأخطبوط، شاهد ذراع "OctupusGripper".