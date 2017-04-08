نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لا تملك الروبوتات المرونة التي تتسم بها الأيدي البشرية، لكن شركة"Fest" قدّمت ذراعاً روبوتية مستوحاة من الأخطبوط، شاهد ذراع "OctupusGripper".
شاهدوا الذراع الروبوتية المستوحاة من الأخطبوط!
شاهدوا الذراع الروبوتية المستوحاة من الأخطبوط
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 08 ابريل/نيسان 2017; 05:26 (GMT +0400).
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استوحيت ذراع "OctupusGripper" من شركة "فيستو" من مجسّات الأخطبوط.
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