شاهدوا الذراع الروبوتية المستوحاة من الأخطبوط!

شاهدوا الذراع الروبوتية المستوحاة من الأخطبوط

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 08 ابريل/نيسان 2017; 05:26 (GMT +0400).
تصاميمابتكاراتروبوتات
1:05

استوحيت ذراع "OctupusGripper" من شركة "فيستو" من مجسّات الأخطبوط.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لا تملك الروبوتات المرونة التي تتسم بها الأيدي البشرية، لكن شركة"Fest" قدّمت ذراعاً روبوتية مستوحاة من الأخطبوط، شاهد ذراع "OctupusGripper". 

تصاميمابتكاراتروبوتات