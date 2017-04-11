نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدمت شركة "فورد: سيارتها الهجينة الجديدة المخصصة لعناصر الشرطة في المطاردات السريعة.
شاهدوا سيارة "فورد" الجديدة لمطاردات الشرطة السريعة
شاهدوا سيارة "فورد" الجديدة لمطاردات الشرطة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و39 دقيقة.
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فورد تكشف عن سيارة هجينة لمطاردات الشرطة السريعة
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