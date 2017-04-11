شاهدوا سيارة "فورد" الجديدة لمطاردات الشرطة السريعة

شاهدوا سيارة "فورد" الجديدة لمطاردات الشرطة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و39 دقيقة.
سياراتسيارات رياضةأمريكاتقنية
0:52

فورد تكشف عن سيارة هجينة لمطاردات الشرطة السريعة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدمت شركة "فورد: سيارتها الهجينة الجديدة المخصصة لعناصر الشرطة في المطاردات السريعة.

سياراتسيارات رياضةأمريكاتقنية