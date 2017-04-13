دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هي الاستدامة؟ وكيف يمكن تطبيقها بالمجتمعات النامية لتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لرفعها بمختلف المجالات مثل التعليم والصحة وحتى في لم شمل اللاجئين؟ قابلنا مسؤولين في شركة "Ericsson" لتسليط الضوء على كيفية عثور الشركة على حلول بهذا المجال.
كيف تستخدم "إريكسون" التكنولوجيا لتطوير المجتمعات النامية؟
كيف تسعى "إريكسون" لتطوير المجتمعات النامية؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و41 دقيقة.
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أعلنت شركة إريكسون عن مبادرات تكنولوجيا في المجتمعات النامية بعدة مجالات مثل الزراعة والتعليم بمبادرة "Connect to Learn" إضافة إلى مبادرات مع اللاجئين.
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