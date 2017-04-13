دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هي الاستدامة؟ وكيف يمكن تطبيقها بالمجتمعات النامية لتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لرفعها بمختلف المجالات مثل التعليم والصحة وحتى في لم شمل اللاجئين؟ قابلنا مسؤولين في شركة "Ericsson" لتسليط الضوء على كيفية عثور الشركة على حلول بهذا المجال.