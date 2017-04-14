هذا أول قطار يعمل بالهيدروجين عوضاً عن الديزل!

هذا أول قطار يعمل بالهيدروجين عوضاً عن الديزل

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و25 دقيقة.
تقنيةالبيئةقطارات
1:29

إنه Hydrail، أي قطار الركاب الذي يعمل بالهيدروجين

(CNN)-- قطار "هادرايل" هو أول قطار يعمل بالهدروجين، دون حاجة لأي ديزل أو كهرباء، وبإمكانه أن يكون البديل الصالح للمحافظة على بيئة نظيفة! 

تقنيةالبيئةقطارات