(CNN)-- قطار "هادرايل" هو أول قطار يعمل بالهدروجين، دون حاجة لأي ديزل أو كهرباء، وبإمكانه أن يكون البديل الصالح للمحافظة على بيئة نظيفة!
هذا أول قطار يعمل بالهيدروجين عوضاً عن الديزل!
هذا أول قطار يعمل بالهيدروجين عوضاً عن الديزل
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و25 دقيقة.
1:29
إنه Hydrail، أي قطار الركاب الذي يعمل بالهيدروجين
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