نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقوم شركة "Hikvision" الصينية بتوظيف أسطول من الروبوتات في إحدى المخازن الكبيرة التابعة لشركة لتوصيل الطلبات، لتقوم هذه الروبوتات بحمل مختلف أنواع الأغراض بدءاً من الصغيرة وحتى الكبيرة منها، مثل السيارات.
احذروا يا عمّال المخازن فهذه الروبوتات قد تسرق وظائفكم
هذه الروبوتات قد تسرق وظائف عمّال المخازن
تكنولوجيا
آخر تحديث يوم الاثنين, 17 ابريل/نيسان 2017; 03:00 (GMT +0400).
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كم وظيفة في قطاع التخزين ستنتزعها هذه الروبوتات من البشر؟
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