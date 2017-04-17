نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقوم شركة "Hikvision" الصينية بتوظيف أسطول من الروبوتات في إحدى المخازن الكبيرة التابعة لشركة لتوصيل الطلبات، لتقوم هذه الروبوتات بحمل مختلف أنواع الأغراض بدءاً من الصغيرة وحتى الكبيرة منها، مثل السيارات.