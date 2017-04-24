دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تمنيت يوماً بأنه لو كان بإمكان الألعاب المخيفة فهم درجة خوفك وأن تواكب علاماتك الحيوية كي تخاف باستمتاع دون أن تشعر بالرعب؟ هذا ما يطمح إليه دانييل ديبروين، من وراء تصميم "Neurotransmitter 3000".
لعبة "تستمع" لعلاماتك الحيوية لتقيس خوفك
لعبة "تستمع" لعلاماتك الحيوية لتقيس خوفك
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ34 دقيقة.
1:23
قام المصمّم الهولندي دانييل دي بروين بابتكار هذه الآلة التي تقيس معدل الخوف لتواكب مشاعرك
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