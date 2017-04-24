دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تمنيت يوماً بأنه لو كان بإمكان الألعاب المخيفة فهم درجة خوفك وأن تواكب علاماتك الحيوية كي تخاف باستمتاع دون أن تشعر بالرعب؟ هذا ما يطمح إليه دانييل ديبروين، من وراء تصميم "Neurotransmitter 3000".