تعبتَ من انتقاء ملابسك؟ "أليكسا" ستريحك من المهمة!

تعبتَ من انتقاء ملابسك؟ "أليكسا" ستريحك !

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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1:09

حافظ على أناقتك مع "أليكسا" من أمازون

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل حلمت يوماً بالحصول على مساعدك الشخصي لانتقاء الأزياء؟ المساعدة الرقمية من "أمازون" المعروفة باسم "أليكسا" قد تلعب هذا الدور بحياتك.

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