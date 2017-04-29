أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل حلمت يوماً بالحصول على مساعدك الشخصي لانتقاء الأزياء؟ المساعدة الرقمية من "أمازون" المعروفة باسم "أليكسا" قد تلعب هذا الدور بحياتك.
تعبتَ من انتقاء ملابسك؟ "أليكسا" ستريحك من المهمة!
تعبتَ من انتقاء ملابسك؟ "أليكسا" ستريحك !
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
1:09
حافظ على أناقتك مع "أليكسا" من أمازون
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