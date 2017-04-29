أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل حلمت يوماً بالحصول على مساعدك الشخصي لانتقاء الأزياء؟ المساعدة الرقمية من "أمازون" المعروفة باسم "أليكسا" قد تلعب هذا الدور بحياتك.