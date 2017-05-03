نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تعاونت "دوريتوس" مع شركة "مارفيل" لإصدار نسخة محدودة من أكياس الرقائق التي تشغّل الموسيقى التصويرية لفيلم "حرّاس المجرة الجزء الثاني". كل ما عليك القيام به هو توصيل سماعات الرأس في الكيس، وضغط زر التشغيل للعودة إلى ثمانينيات القرن الماضي.