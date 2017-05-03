نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تعاونت "دوريتوس" مع شركة "مارفيل" لإصدار نسخة محدودة من أكياس الرقائق التي تشغّل الموسيقى التصويرية لفيلم "حرّاس المجرة الجزء الثاني". كل ما عليك القيام به هو توصيل سماعات الرأس في الكيس، وضغط زر التشغيل للعودة إلى ثمانينيات القرن الماضي.
بنسخة محدودة.. أكياس "دوريتوس" تعزف الموسيقى
بنسخة محدودة.. أكياس "دوريتوس" تعزف الموسيقى
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقتين.
1:28
تعاونت "دوريتوس" مع شركة "مارفيل" لإصدار نسخة محدودة من أكياس الرقائق التي تشغّل الموسيقى.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.