دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "بوز" عن إطلاق سمّاعتين جديدتين مضادّتين للماء، تعرف على أبرز خصائصهما وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان صحفي لها.

السماعتان مضادتان لرذاذ المياه، ما يسمح باستخدامهما عن برك السباحة أو في الأيام الماطرة، وتحويان ميكرفوناً لالتقاط الصوت، ما يسمح بالرد على المكالمات عند اتصالها بالهواتف الذكية، أو لتفعيل المساعدين الرقميين مثل "Siri" من شركة آبل، أو "Google Assistan".

يمكن وصل السماعتين بالأجهزة الذكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى أو "NFC"، كما يمكن ربط السماعتين بأجهزة "SoundLink" الأخرى من "بوز" باستخدام تطبيق "Bose Connect" لتتمكن من تشغيل الموسيقى ذاتها على أكثر من جهاز وبالوقت ذاته.

تتوفر السماعتان بلونين: الأسود والرمادي

إليكم المزيد من التفاصيل حول خصائص كل من السماعتين الجديدتين:

سماعة "SoundLink Revolve"

الارتفاع: 6 إنشات (15 سنتمتر)

الوزن: 1.5 باوند (0.6 كيلوغرام)

شحن البطارية: 12 ساعة

السعر: 217 دولار أمريكي

سماعة "SoundLink Revolve +"

الارتفاع: 7.25 إنشات (18.4 سنتمتر)

شحن البطارية: 16 ساعة

السعر: 326 دولار