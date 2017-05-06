لماذا قد ترغب بملاحقة هذه الطائرة الموجهة لك؟

لماذا قد ترغب بملاحقة هذه الطائرة الموجهة لك؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
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يبلغ وزن هذه الطائرة 85 غراماً فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب بالحصول على تلك اللقطة المثالية خلال ركوب الدراجة؟ أم تود الحصول على المنظر المدهش من سقف منزل بصورة بانورامية عالية الوضوح؟ إليكم طائرة"Kudrone" الموجَّهة، التي تلحقك أينما ذهبت.

طائرات بدون طيارطائراتتكنولوجياابتكارات