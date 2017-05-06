دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب بالحصول على تلك اللقطة المثالية خلال ركوب الدراجة؟ أم تود الحصول على المنظر المدهش من سقف منزل بصورة بانورامية عالية الوضوح؟ إليكم طائرة"Kudrone" الموجَّهة، التي تلحقك أينما ذهبت.