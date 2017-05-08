أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهدوا كيف تعمل هذه الآلة العملاقة على حفر مسارات إضافية تحت الأرض لإضافتها لخط مترو مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. الآلة وُجدت منذ مائة عام، لكن التكنولوجيا الجديدة تساعد في تحسين عملها من بعد.