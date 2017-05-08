أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهدوا كيف تعمل هذه الآلة العملاقة على حفر مسارات إضافية تحت الأرض لإضافتها لخط مترو مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. الآلة وُجدت منذ مائة عام، لكن التكنولوجيا الجديدة تساعد في تحسين عملها من بعد.
شاهدوا هذه الحفّارة الضخمة لمترو لوس أنجلوس
شاهدوا هذه الحفّارة الضخمة لمترو لوس أنجلوس
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
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طول الآلة يبلغ 106 أمتار، ويبلغ وزنها أكثر من 450 طناً.. يمكن للآلة الحفر بمعدل 10 سنتمترات بالدقيقة.
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