هل تزعجك المكالمات الآلية؟ شاهد سبب ازديادها وكيف تتخلص منها

تزعجك المكالمات الآلية؟ إليك كيف تتخلص منها

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ5 دقائق.
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2:18

الاتصالات الآلية في ازدياد، وفي ما يلي شرح لسبب ارتفاع أعداد هذه المكالمات وكيفية التخلص منها.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— مراسل CNNTech في شبكتنا سامويل بيرك يشرح سبب ازدياد الاتصالات الآلية والخيارات المتاحة أمامك للتخلص منها.

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