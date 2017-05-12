(CNN)-- نظام مسح القزحيات يقارن القزحية بأكثر من مليون قزحية أخرى مخزنة في قاعدة بيانات وطنية آمنة. وضعت قاعدة البيانات من قبل 150 وكالة تطبيق للقانون. إضافة إلى أن بصمات الأصابع تستغرق ساعة إلى ساعتين للحصول على المعلومات المطلوبة، أما مسح القزحية، فيمكن الحصول على المعلومات خلال 20 ثانية.