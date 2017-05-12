هل يصبح مسح القزحيات بديلا لبصمات الأصابع؟

هل يصبح مسح القزحيات بديلا لبصمات الأصابع؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ3 دقائق.
تقنيةالشرطة الأمريكية
1:09

بشكل أساسي، هي كاميرا رقمية متصلة بجهاز كمبيوتر ولكن ما تمسحه الكاميرا هو الذي يميز الجهاز.

(CNN)--  نظام مسح القزحيات يقارن القزحية بأكثر من مليون قزحية أخرى مخزنة في قاعدة بيانات وطنية آمنة. وضعت قاعدة البيانات من قبل 150 وكالة تطبيق للقانون. إضافة إلى أن بصمات  الأصابع تستغرق ساعة إلى ساعتين للحصول على المعلومات المطلوبة، أما مسح القزحية، فيمكن الحصول على المعلومات خلال 20 ثانية.

تقنيةالشرطة الأمريكية