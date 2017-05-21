(CNN)-- الأتمتة تعيد تعريف مجال المواصلات، والآن هي تشق طريقها نحو البحار، فهناك شركات مثل “Sea Machines”، “Kongsberg”، و”Rolls Royce” تعمل على تطوير سفن ذاتية القيادة.
هل سيصبح الإبحار عملاً مكتبياً؟
هل سيصبح الإبحار عملاً مكتبياً؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 21 مايو/أيار 2017; 03:08 (GMT +0400).
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شركات مثل “Sea Machines”، “Kongsberg”، و”Rolls Royce” تعمل على تطوير سفن ذاتية القيادة
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