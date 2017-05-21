هل سيصبح الإبحار عملاً مكتبياً؟ 

هل سيصبح الإبحار عملاً مكتبياً؟

تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 21 مايو/أيار 2017; 03:08 (GMT +0400).
تقنيةسفن
1:00

شركات مثل “Sea Machines”، “Kongsberg”، و”Rolls Royce” تعمل على تطوير سفن ذاتية القيادة

(CNN)-- الأتمتة تعيد تعريف مجال المواصلات، والآن هي تشق طريقها نحو البحار، فهناك شركات مثل “Sea Machines”، “Kongsberg”، و”Rolls Royce” تعمل على تطوير سفن ذاتية القيادة.

تقنيةسفن