أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مقابل مليوني دولار فقط، يمكنك التمتع بطائرتك النفاثة الخاصة، تعرفوا على أرخصها "Cirrus Vision."
كم يبلغ سعر أرخص طائرة نفاثة خاصة في العالم؟
كم يبلغ سعر أرخص طائرة نفاثة خاصة في العالم؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
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ما تراه ليس لسيارة فخمة من الداخل بل إنها تعود لطائرة نفاثة بمحرك واحد.
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