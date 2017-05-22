كم يبلغ سعر أرخص طائرة نفاثة خاصة في العالم؟ 

كم يبلغ سعر أرخص طائرة نفاثة خاصة في العالم؟ 

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
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ما تراه ليس لسيارة فخمة من الداخل بل إنها تعود لطائرة نفاثة بمحرك واحد.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مقابل مليوني دولار فقط، يمكنك التمتع بطائرتك النفاثة الخاصة، تعرفوا على أرخصها "Cirrus Vision."

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