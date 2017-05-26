شاهد..مركبة فضاء تكتشف أعاصير قطبية ضخمة على كوكب المشترى

شاهد..مركبة تكتشف أعاصير ضخمة على المشترى

منوعات
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 02:56 (GMT +0400).
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ناسا تنشر صور جديدة لكوكب المشتري

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكي (CNN)-- أظهرت مركبة الفضاء "جونو"، مشهداً عن قرب للشفق القطبي الجنوبي على سطح الكوكب 

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