أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكي (CNN)-- أظهرت مركبة الفضاء "جونو"، مشهداً عن قرب للشفق القطبي الجنوبي على سطح الكوكب
شاهد..مركبة فضاء تكتشف أعاصير قطبية ضخمة على كوكب المشترى
شاهد..مركبة تكتشف أعاصير ضخمة على المشترى
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 02:56 (GMT +0400).
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ناسا تنشر صور جديدة لكوكب المشتري
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