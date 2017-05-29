نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت شركة "أمازون" بافتتاح أول متجر لها لبيع الكتب في مدينة نيويورك، واستعانت الشركات بالمعلومات المجمّعة عبر الإنترنت لوضع خيارات الكتب التي يفضّلها زبائنها.
بعد قضائها على متاجر الكتب.. أمازون تفتتح أول محل لها!
أمازون تفتتح أول محل لها!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
1:11
افتتحت "أمازون" أول محل لها لبيع الكتب في العالم الواقعي بمدينة نيويورك
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