بعد قضائها على متاجر الكتب.. أمازون تفتتح أول محل لها!

أمازون تفتتح أول محل لها!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
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افتتحت "أمازون" أول محل لها لبيع الكتب في العالم الواقعي بمدينة نيويورك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت شركة "أمازون" بافتتاح أول متجر لها لبيع الكتب في مدينة نيويورك، واستعانت الشركات بالمعلومات المجمّعة عبر الإنترنت لوضع خيارات الكتب التي يفضّلها زبائنها.