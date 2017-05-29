بعد قضائها على متاجر الكتب.. أمازون تفتتح أول محل لها!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت شركة "أمازون" بافتتاح أول متجر لها لبيع الكتب في مدينة نيويورك، واستعانت الشركات بالمعلومات المجمّعة عبر الإنترنت لوضع خيارات الكتب التي يفضّلها زبائنها.