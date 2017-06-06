أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لعل مستقبل التعاون العالمي في الفضاء لن يكون بالضرورة بين الدول، ولكن بين الشركات الخاصة ووكالات الفضاء الوطنية.
روسيا تبحث عن دماء جديدة لتضخها في مشاريع غزو الفضاء
روسيا تبحث عن دماء جديدة لتضخها في غزو الفضاء
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 06 يونيو/حزيران 2017; 05:55 (GMT +0400).
3:06
لطالما كان الفضاء في روسيا حكرا على الدولة، وعلى وكالة الفضاء الوطنية الروسية روسكوسموس، ولكن ذلك آخذ بالتغيير ببطء.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.