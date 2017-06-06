روسيا تبحث عن دماء جديدة لتضخها في مشاريع غزو الفضاء

روسيا تبحث عن دماء جديدة لتضخها في غزو الفضاء

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 06 يونيو/حزيران 2017; 05:55 (GMT +0400).
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3:06

لطالما كان الفضاء في روسيا حكرا على الدولة، وعلى وكالة الفضاء الوطنية الروسية روسكوسموس، ولكن ذلك آخذ بالتغيير ببطء.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لعل مستقبل التعاون العالمي في الفضاء لن يكون بالضرورة بين الدول، ولكن بين الشركات الخاصة ووكالات الفضاء الوطنية.

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