شاهد.. هذا القطار بلا سائق ولايحتاج لسكك حديدية

هذا القطار بلا سائق ولايحتاج لسكك حديدية

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
الصينقطاراتابتكارات
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القطار لايحتاج الى أية مسارات وبإمكانه السير على الطريق مثل الحافلة

الصينقطاراتابتكارات