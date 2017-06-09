شاهد.. هذا القطار بلا سائق ولايحتاج لسكك حديدية
هذا القطار بلا سائق ولايحتاج لسكك حديدية
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
0:42
القطار لايحتاج الى أية مسارات وبإمكانه السير على الطريق مثل الحافلة
القطار لايحتاج الى أية مسارات وبإمكانه السير على الطريق مثل الحافلة
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