تحد بين طائرتين بدون طيار لإظهار أفضل التقنيات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يقوم مراسل CNN بتتبع اختبار تحد جديد من نوعه بين طائرات بدون طيار من شركتين متميزتين هما “DJI” و“GoPro” وذلك لإظهار كيفية أسلوب وسرعة التقاط الصور للتقنيات التدريبية لرياضة “الباركور” في المناطق السكنية.