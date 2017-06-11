أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يقوم مراسل CNN بتتبع اختبار تحد جديد من نوعه بين طائرات بدون طيار من شركتين متميزتين هما “DJI” و“GoPro” وذلك لإظهار كيفية أسلوب وسرعة التقاط الصور للتقنيات التدريبية لرياضة “الباركور” في المناطق السكنية.
تحد بين طائرتين بدون طيار لإظهار أفضل التقنيات
تحد بين طائرتين دون طيار لإظهار أفضل التقنيات
تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 11 يونيو/حزيران 2017; 09:27 (GMT +0400).
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مواجهة بين طائرات DJI وGoPro الآلية في تصوير الباركور
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