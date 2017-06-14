تعرف على سيارة الدفع الرباعي الأكثر أماناً في العالم

تعرف على سيارة الدفع الرباعي الأكثر أماناً

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
سياراتسيارات ذكيةتكنولوجيا
0:52

حاز نموذج تسلا إكس على تصنيف خمس نجوم للسلامة

سياراتسيارات ذكيةتكنولوجيا