تعرف على سيارة الدفع الرباعي الأكثر أماناً في العالم تعرف على سيارة الدفع الرباعي الأكثر أماناً تكنولوجيا آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة. سياراتسيارات ذكيةتكنولوجيا شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:52 حاز نموذج تسلا إكس على تصنيف خمس نجوم للسلامة سياراتسيارات ذكيةتكنولوجيا شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"tech- tesla-model-x-safety-rating","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/14","rs_flag":"prod","section":["tech","tech:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.