كيف تصوّر القمر بكاميرا الهاتف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "آبل" عن حملة بمناسبة عيد الفطر، قامت الشركة خلال هذه الحملة باستضافة خمسة من هواة التصوير في الإمارات العربية المتحدة لمدة شهر تقريباً، وتدريبهم على كيفية استخدام هواتف "آيفون" لتصوير القمر.

وستعمل شركة "آبل" على توفير ورشات عمل وجولات تصويرية في متاجرها الثلاث بدولة الإمارات، لتساعد هواة التصوير بالتعرف أكثر إلى أساسيات التصوير الفلكي، ودون الحاجة للاستعانة بمعدات معقّدة أو كاميرات احترافية كبيرة، بل باستخدام الهواتف الذكية فحسب.