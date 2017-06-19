هل اشتقت لأزرار الهواتف؟ إليك هاتف "بلاكبيري" الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "بلاكبيري" عن هاتفها الجديد، "BlackBerry Key One"، قابل موقع CNN بالعربية، المدير الإقليمي لشركة "بلاكبيري" في الشرق الأوسط، مايك المفلح، ليشرح عن مواصفات الجهاز الجديد.

ذاكرة الوصول العشوائي "RAM" تبلغ 3 غيغابايت، بينما تبلغ ذاكرة القراءة فقط "ROM" 32 غيغابايت، ويمكن إضافة ذاكرة بسعة 2 تيرابايت باستخدام شريحة "microSD".

أهم ميزات الهاتف الجديد تكمن باحتوائه على نمطين للكتابة، الأول بلوحة مفاتيح افتراضية تظهر على شاشة الجهاز البالغ حجمها 4.5 إنشات، والأخرى تتمثل بأربع سطور من الأزرار الملموسة، والتي تعمل أيضاً على توفير الاختصارات للتطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل التنقل بين هذه التطبيقات، وفقاً لما أشار إليه المفلح.