ما الذي ناقشه ترامب باجتماع مع مدراء أكبر شركات التكنولوجيا؟

اجتماع مع مدراء أكبر شركات التكنولوجيا

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبالرئيس الأمريكيتكنولوجيا
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عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع الأول للمجلس التكنولوجي الأمريكي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- عقد المجلس التكنولوجي الأمريكي اجتماعه الأول بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تكنولوجية كبرى، مثل "آبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" وغيرها، وركز الاجتماع على ضرورة التعاون بين الحكومة والشركات لتوحيد الجهود نحو تحسين الخدمات العامة، وتضمن الحوار الحديث عن سياسات الهجرة وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات.

أمريكادونالد ترامبالرئيس الأمريكيتكنولوجيا