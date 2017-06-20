ما الذي ناقشه ترامب باجتماع مع مدراء أكبر شركات التكنولوجيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- عقد المجلس التكنولوجي الأمريكي اجتماعه الأول بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تكنولوجية كبرى، مثل "آبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" وغيرها، وركز الاجتماع على ضرورة التعاون بين الحكومة والشركات لتوحيد الجهود نحو تحسين الخدمات العامة، وتضمن الحوار الحديث عن سياسات الهجرة وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات.