في دبي.. مصنع ينتج الذهب والفضة من النفايات الإلكترونية للشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تكاثف ضخ المنتجات الإلكترونية بالأسواق، هل فكرت يوماً بما سيحل بهاتفك الذكي؟ العالم مسؤول عن إنتاج 41.8 مليون طن من النفايات الإلكترونية، وفقاً لما ذكرته دراسة أجرتها جامعة الأمم المتحدة عام 2014.

لكن هذه النفايات قد تحوي كنوزاً، بالمعنى الحرفي، إذ تدخل معادن ثمينة في صناعة الأجهزة الإلكترونية مثل الذهب والفضة، إذ أشارت الدراسة ذاتها إلى أن مقدار الذهب الذي دخل بتكوين النفايات الإلكترونية قدّر بـ 300 طن لعام 2014، وهذا الرقم شكل 11 في المائة من الإنتاج العالمي للذهب لعام 2013، والبالغ (2770 طن).

لكن ولتحقيق الأرباح بهذه النفايات، يتوجب الحصول على كم كبير منها، وهذا بالضبط ما تفعله مؤسسات مثل "EnviroServe" التي تعمل على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية واستخلاص المعادن الثمينة منها لتحقيق الأرباح، قابلنا المدير التنفيذي للشركة، ستيوارت فليمنغ، ليشرح عن زبدة تجاربه في تأسيسه للشركة قبل عشر سنوات.

وتخطط الشركة لبناء مبنى جديد لمصنع إعادة التدوير بإمارة دبي، والذي سينتهي العمل على بنائه خلال عامين، سيعالج المبنى الجديد 40 مليون كيلوغرام من النفايات الإلكترونية، و50 ألف طن من غاز الثلاجات وعددا من المنتجات التي تعمل الشركة على إعادة تدويرها لشركات أخرى، حجم المبنى الجديد سيبلغ مساحة 250 ألف قدم.